Victorie zdrobitoare a candidatilor prodemocratie din Hong Kong

Ziare.

com

Numaratoarea voturilor era in curs luni dimineata, dupa o participare record , dar centralizarile partiale conduceau la concluzia ca reprezentantii prodemocratie ar urma sa obtina mai multe locuri decat estimarile initiale, din totalul celor 452 de mandate de consilier in joc, noteaza AFP.Potrivit rezultatelor partiale publicate luni dimineata de jurnalul South China Morning Post referitoare la 235 de mandate, candidatii prodemocratie ar obtine 196, fata de 27 pentru candidatii proBeijing si 12 pentru candidatii independenti.Alegerile pentru consilierii de district, care se ocupa de probleme ca gunoaiele menajere sau traseul liniilor de autobuz, suscita de obicei un interes scazut, insa de aceasta data i-au mobilizat puternic pe locuitorii din Hong Kong."Vocea opiniei publice rasuna clar si puternic. Speram ca guvernul va putea asculta cerintele manifestantilor", a afirmat pentru South China Morning Post unul dintre candidatii alesi pentru Partidul Democrat, Roy Kwong, membru al Consiliului Legislativ.Participarea, care in 2015 a fost de numai 47%, a crescut duminica la aproximativ 71%, potrivit comisiei electorale. In total, 4,13 milioane de alegatori au fost inscrisi, mai scrie AFP.