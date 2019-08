Violente la Hong Kong: UE cere respectarea autonomiei din regiune si masuri urgente pentru ca situatia sa nu escaladeze

Ziare.

"Este crucial sa se da dovada de retinere, sa se respinga violenta si sa se ia masuri urgente in vederea dezamorsarii situatiei", indeamna Mogherini, in numele Celor 28, relateaza AFP."Este esential sa se angajeze un proces de dialog larg si inclusiv, implicand toate partile-cheie", apreciaza Inaltul Reprezentant UE pentru Politica Externa, subliniind ca libertatile fundamentale si "gradul ridicat de autonomie al Hong Kongului" sunt consacrate in lege si in acorduri internationale si "trebuie sa continue sa fie respectate".Mii de manifestanti in favoarea democratiei au defilat din nou, sambata, la Hong Kong, intr-un weekend cu valoare de test al popularitatii miscarii lor , in contextul amplificarii unor temeri cu privire la intentiile Beijingului.Dupa zece saptamani de proteste care au aruncat centrul financiar international in criza, China continentala adopta un ton tot mai dur.In declaratia sa, Federica Mogherini noteaza ca, "de doua luni, un mare numar de cetateni isi exercita dreptul fundamental de intrunire"."Cu toate acestea, a avut loc recent un nunar tot mai mare de incidente violente inacceptabile, si exista riscuri suplimentare de violenta si instabilitate", deplange oficialul.