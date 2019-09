Violentele continua la Hong Kong: Protestarii ii cer lui Trump sa elibereze orasul

Ziare.

Protestele au inceput la Hong Kong in iunie. La acel moment, manifestantii erau nemultumiti de faptul ca administratia orasului - fosta colonie britanica si care se bucura de o oarecare autonomie fata de Beijing - voia sa permita extradarea cetatenilor in China. O astfel de masura, aspru criticata, ii punea in pericol pe disidentii din Hong Kong, dar periclita si independenta judiciara a regiunii.Ulterior, sub uriasa presiune publica, s-a renuntat la proiectul de lege. Cu toate acestea, manifestatiile n-au incetat. Dimpotriva, manifestantii au vazut in victoria lor o sansa de a lupta pentru democratie si de a cere ca violentele comise de politisti in ultimele luni sa fie investigate. Iar cum autoritatile nu au raspuns pe masura asteptarilor strazii, protestele au continuat.Odata cu trecerea timpului, actiunile de strada au devenit din ce in ce mai violente. Unii dintre protestatari si-au facut un obicei din a arunca pietre in politisti. Acestia, la randul lor, au inceput sa-i stropeasca pe manifestanti cu tunuri cu apa colorata. In acest fel, reuseau sa-i tina la distanta, dar si sa-i insemneze pe aceia care erau violenti, pentru a-i putea extrage apoi din multime.Duminica, protestele era interzise in Hong Kong. Cu toate acestea, manifestantii s-au adunat cu miile pe strazi, intr-o actiune initial pasnica. Dupa pranz, insa, violentele s-au reluat, potrivit BBC. Potrivit Reuters, o parte dintre protestatari au inceput sa arunce cu borduri in fortele de ordine, in apropierea cladirii parlamentului din Hong Kong. In plus, unii dintre manifestanti au dat foc unui banner creat pentru aniversarea a 70 de ani de la fondarea Republicii Populare Chineze.Unii manifestanti au scandat mesaje prin care ii cereau lui Donald Trump sa vina si sa elibereze Hong Kong-ul. In plus, manifestantii violenti au aruncat cu sticle incendiare si au reusit chiar sa dea foc unui tun cu apa al politistilor.In replica, fortele de ordine au continuat sa ii stropeasca cu tunurile cu apa pe protestatari, incercand sa puna capat manifestatiei.