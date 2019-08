Violentele si protestele din Hong Kong nu se opresc: Zeci de persoane au fost arestate, s-au aruncat sticle incendiare

Ziare.

com

Arestarile au avut loc dupa ce protestatarii au construit baricade in apropierea unei sectii de politie intr-un district industrial din Kowloon si au aruncat pietre si sticle incendiare spre fortele de ordine, transmit Reuters si dpa.Confruntarile au continuat pana spre miezul noptii de sambata spre duminica dupa ce manifestantii s-au retras intr-o zona rezidentiala din Kowloon.La finalul saptamanii trecute, 1,7 milioane de persoane au protestat pasnic in Hong Kong impotriva guvernului local.Protestele din Hong Kong au inceput in 9 iunie dupa adoptarea unei legi care ar fi permis extradarea pe scara larga catre China continentala. Ulterior, actul normativ a fost suspendat.Lidera executivului local, Carrie Lam, a anuntat in urma cu cateva zile ca este favorabila crearii unei "platforme pentru dialog" cu protestatarii, desi a oferit putine detalii despre modul de punere in practica a acestui plan.Este de asteptat ca duminica sa aiba loc un nou mars in Kowloon, adauga sursele citate.