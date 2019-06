Multi au promis, putini chiar au si donat pentru Notre-Dame. Prima liturghie de dupa incendiu se tine cu casti de protectie

Ziare.

com

Totodata, guvernul francez transmite ca din donatiile promise - aproximativ 850 milioane de euro - sub 10% din bani au fost primiti.Liturghia va fi oficiata de catre arhiepiscopul Parisului, Michel Aupetit, si va avea loc "intr-o capela laterala cu un numar restrans de persoane din motive evidente de securitate", potrivit The Guardian Vor participa in principal preoti, fara membri ai parohiei, iar acestia vor fi obligati sa poarte casti de protectie. Slujba bisericeasca va fi transmisa in direct pe un canal TV religios.Catedrala si piata din fata acesteia sunt inca inchise publicului.De altfel, ministrul francez al Culturii, Franck Riester, a declarat vineri ca monumentul este inca "in stare fragila" dupa incendiul devastator din 15 aprilie.In plus, el a confirmat ca din donatiile promise, au fost primiti sub 10% din bani."Sunt oameni care au promis sa doneze, dar de fapt nu au facut acest lucru. Dar mai important - si acest lucru este normal - donatiile vor fi platite pe masura ce lucrarile de restaurare progreseaza", a declarat Riester.Catedrala Notre-Dame din capitala franceza a fost devastata timp de 12 ore , in luna aprilie, de un incendiu violent care i-a afectat puternic structura si a facut sa se prabuseasca celebra turla in forma de sageata, cu o inaltime 93 de metri.Constructia, care dateaza din secolul al XII-lea, este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO care atragea milioane de turisti in fiecare an.A.D.