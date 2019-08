Lucrarile de reconstructie a catedralei Notre-Dame au fost reluate

Ziare.

Lucrarile au inceput, luni, cu masuri de siguranta sporite, dupa ce au fost oprite timp de trei saptamani , din cauza riscului supraexpunerii muncitorilor la intoxicatie cu plumb.Catedrala Notre-Dame a ars, timp de peste 12 ore, pe 15 aprilie. Cele mai multe dintre obiectele de arta si de importanta religioasa au fost salvate, la fel si structura ei, insa doua treimi din acoperis a fost carbonizat.Dupa patru luni de la incendiu, Notre-Dame este inca in pericol. Patrick Chauvet, rector al catedralei, s-a aratat "usurat" de faptul ca lucrarile au fost reluate, scrie El Mundo. Inca exista pericolul ca o parte din constructie sa se darame.Lucrarile de consolidare vor continua in urmatoarele luni. Nu au fost inca adunate toate resturile incendiului si nici nu au fost consolidati stalpii. "Este nevoie de cel putin patru luni pentru a strange tot. (...) La inceputul anului 2020 vom putea spune ca Notre-Dame va fi salvata", a declarat Chauvet pentru France Info.Inainte de inceperea restaurarii, edificiul trebuie sa fie perfect consolidat. Vara aceasta, din cauza caldurii, s-au desprins mai multe fragmente din bolta.Cea mai dificila si delicata operatiune va fi inlaturarea schelelor din otel care au fost ridicate, inainte de incendiu, pentru restaurarea turlei construite in secolul XIX. Focul a sudat schelele si, pentru a fi inlaturate, ele trebuie taiate. Temerea constructorilor este ca in acest caz sa nu creeze un rau mai mare catedralei.Autoritatile pariziene au suspendat, pe 25 iulie, lucrarile la Notre-Dame pentru cateva zile, pentru a verifica protocolul de protectie a lucratorilor privind plumbul. In ultimele zile au fost realizate lucrari de decontaminare.In incendiu, 400 de tone de plumb au fost topite si emise cantitati mari de particule toxice, care s-au depus pe strazile si cladirile din apropierea catedralei.Parizienii sunt ingrijorati de consecintele pe care le poate avea cantitatea de plumb asupra sanatatii lor. Au fost facute analize de sange ale celor care locuiesc in zona si in cazul muncitorilor de la Notre-Dame, pentru a verifica daca au fost intoxicati.Imediat dupa incendiu, presedintele francez Emmanuel Macron a spus ca obiectivul este ca Notre-Dame sa fie restaurata in cinci ani. Au fost facute multe promisiuni privind donatii pentru restaurarea catedralei. Dupa patru luni, doar 12% din 850 de milioane de euro promisi au ajuns la cele patru principale organizatii responsabile cu strangerea de fonduri pentru restaurare, potrivit presei franceze.