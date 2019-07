Reparatiile catedralei Notre-Dame au fost suspendate: Exista risc de contaminare cu plumb

Ziare.

Acoperisul si flesa catedralei Notre-Dame, care au fost distruse in incendiul din 15 aprilie, contineau cantitati importante de plumb, conform DPA.Un raport emis marti de reprezentantii Inspectiei Muncii a indicat ca masurile de decontaminare pentru muncitorii de pe santier nu sunt adecvate si nu au fost urmate in mod corespunzator, se arata intr-un comunicat al prefecturii regionale.Prefectul Michel Cadot a solicitat directiei regionale pentru afaceri culturale sa suspende lucrarile pe santier pana la implementarea unor masuri de protectie adecvate si instruirea corespunzatoare a personalului, a precizat prefectura.Cadot, citat de agentia AFP, a declarat ca suspendarea va dura "mai multe zile".Site-ul de investigatii francez Mediapart a relatat la inceputul lunii ca, dupa incendiu, in solul din preajma catedralei au fost identificate niveluri de plumb de 400 pana la 700 de ori mai mari in comparatie cu limita legala. Site-ul a lansat acuzatii la adresa autoritatilor franceze sustinand ca acestea ar ascunde problema. Autoritatile sanitare au reactionat, insa, precizand ca a existat o transparenta in comunicare.Presedintele Emmanuel Macron a declarat ca doreste ca lucrarile la catedrala din secolul al XII-lea sa fie incheiate intr-un termen ambitios de cinci ani si a inaintat propunerea controversata ca flesa din secolul al XIX-lea, mistuita de flacari, sa fie inlocuita cu o opera de arhitectura moderna.Cercetarile continua pentru stabilirea cauzei incendiului care a izbucnit in timpul unor lucrari la acoperisul catedralei. Anchetatorii au exclus varianta ca incendiul sa fi fost declansat in mod intentionat