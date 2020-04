Rugaciuni in Catedrala Notre-Dame goala, in Vinerea Mare, la un an de la incendiul devastator

Ziare.

com

In timpul rugaciunii din fata sfintei Coroane de spini, una dintre relicvele sacre de la Notre-Dame salvata din incendiul de la 15 aprilie 2019, arhiepiscopul Michel Aupetit a amintit de "uimirea" si "impulsul la nivel global" care au urmat pentru ca edificiul "sa fie reconstruit, restaurat".Vinerea Sfanta marcheaza moartea lui Iisus si doliul Bisericii, nu este vorba despre o slujba, asa cum a fost ceremonia din iunie 2019, la doua luni de la incendiu.In plina criza sanitara, prelatul francez al Bisericii Catolice a amintit ca "in aceasta saptamana sfanta, lumea intreaga este lovita de o pandemie care raspandeste moarte si ne paralizeaza".Intre mai multe sonate de Bach cantate de violonistul Renaud Capucon, actorii Philippe Torreton si Judith Chemla, in combinezoane albe si cizme in timp ce decontaminarea de plumb in edificiu nu s-a incheiat, au citit texte de Paul Claudel, Francis Jammes si Maica Tereza.La 16 martie, santierul catedralei a fost inchis din cauza coronavirusului, pentru a nu prezenta riscuri pentru muncitori.In Joia Sfanta, Aupetit, pe esplanada Bazilicii Sacre-Coeur de pe dealul Montmartre, a binecuvantat capitala franceza si pe locuitorii sai.Din cauza masurilor de izolare, de Paste, duminica, nu va avea loc nicio slujba.Catedrala Notre-Dame a ars, timp de peste 12 ore, la 15 aprilie 2019. Cele mai multe dintre obiectele de arta si de importanta religioasa au fost salvate, la fel si structura ei, chiar daca doua treimi din acoperis a fost carbonizat.