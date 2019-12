Fara slujba de Craciun in catedrala Notre-Dame, prima data in peste 200 de ani

Ziare.

com

Aceasta macara va trebui sa duca la indeplinire, incepand cu luna februarie, cea mai delicata operatiune din tot acest santier gigantic de reconstructie si anume demontarea bucata cu bucata a celor 10.000 de tuburi metalice - 250 de tone in total - care s-au lipit unele de altele in urma incendiului din 15 aprilie O operatiunea care va dura mai multe luni si care trebuie pregatita din timp avand in vedere complexitatea sa. Esafodajul deformat, fragilizat, asemenea unui gigantice panze de paianjen ameninta stabilitatea boltei si echilibrul catedralei. Aceasta bijuterie a artei gotice este inca, la sapte luni dupa incendiu, in stare de "urgenta absoluta".Potrivit promisiunii facute de presedintele Emmanuel Macron de a finaliza reconstructia Notre-Dame in cinci ani, munca nu va fi oprita pe timpul vacantei de sfarsit de an: chiar daca unele operatiuni vor fi sistate, altele vor continua, potrivit generalului Jean-Louis Georgelin, insarcinat cu supervizarea lucrarilor.Incendiul care a devastat catedrala Notre-Dame a dat nastere unei mobilizari extraordinare in Franta si in lume: 922 de milioane de euro in donatii si promisiuni de donatii au fost confirmate, un total de 320.000 de donatii.Este pentru prima data in ultimii 216 ani cand catedrala, veche de opt secole, va ramane in tacere in noaptea de Craciun: nu va avea loc nicio ceremonie si nicio procesiune in perimetrul monumentului. Liturghia de Craciun va fi celebrata la miezul noptii de rectorul catedralei, monseniorul Patrick Chauvet, in biserica Saint-Germain l'Auxerrois, vis-a-vis de muzeul Luvru.