Un an de la incendiul devastator de la Notre Dame: Multe intrebari fara raspuns

Jean-Didier Mertz sta langa o paleta cu blocuri de piatra. Acestea sunt invelite in celofan, unele au insa pete inchise la culoare: urme de plumb. De aceea, nu este voie ca aceste pietre sa fie atinse sau miscate, avertizeaza Mertz. Blocurile de piatra provin din zidul prabusit al renumitei catedrale Notre Dame.Pe 15 aprilie 2019, intreaga lume a urmarit cu sufletul la gura, live la televizor, cum acest simbol al Parisului era cuprins de flacari. Pompierii au luptat cu disperare cu focul, pentru a salva ce a mai putut fi salvat. Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat la scurt timp dupa aceea intr-un discurs televizat: "Vom reconstrui Notre Dame si o vom face si mai frumoasa. Si vreau ca renovarea sa fie gata in cinci ani."De atunci, arhitecti, ingineri, arheologi si istorici ai artei lucreaza sub presiune pentru a analiza detaliat pagubele produse de foc catedralei vechi de 850 de ani.Geologul Jean-Didier Mertz si echipa sa de la "Laboratoire de recherche des monuments historiques" (LRMH), unul din laboratoarele de cercetare cele mai renumite ale Frantei, ofera de un an consiliere in acest proces de restaurare a catedralei Notre Dame.Mertz si echipa sa au transportat blocurile de piatra de la Paris la Champs-sur-Marne, la 50 de kilometri distanta de capitala franceza, pentru a le analiza. Acum este nevoie de expertiza lui Mertz pentru a evalua starea in care se afla aceste blocuri de piatra.Cum au suportat pietrele temperaturile foarte ridicate din timpul incendiului? Au fost avariate? Pot fi refolosite? "Azi nu mai avem carierele de piatra", spune geologul. "Vrem sa incercam sa gasim pietre noi cu materiale identice. In plus, prin analizele noastre trebuie sa aflam in ce stare sunt zidurile catedralei care nu s-au prabusit."De aceea, Mertz vrea sa afle mai mult despre mortarul folosit in urma cu multe sute de ani la ridicarea catedralei. "Este in varsta de 850 de ani si a rezistat secole intregi. Vrem sa aflam din ce consta exact, pentru a-l putea reconstitui in acelasi fel in care a fost facut in urma cu sute de ani."Geologii, chimistii, inginerii sau microbiologii de la LRMH sunt, de regula, activi in intreaga Franta. Sarcina lor este de a furniza suport stiintific si tehnic la mentinerea si restaurarea monumentelor istorice.Expertii lucreaza in diverse domenii de cercetare: piatra, lemn, beton, metal, textile. Ei fac recomandari pentru cele mai bune modalitati de restaurare la fiecare obiect de arta in parte. De la incendiul de la Notre Dame, Mertz si colegii sai se preocupa exclusiv de catedrala avariata. Exista deja prime rezultate? "Nu", admite cu regret Mertz, "nu putem prezenta rezultate finale".Mai intai, LRMH va concepe un fel de program de indicatii care le va folosi restauratorilor la curatarea delicata a blocurilor de piatra. "Nu au voie sa indeparteze, pur si simplu, stratul de plumb. Asa s-ar pierde informatii importante."Aproximativ 800 de palete cu astfel de blocuri de piatra sunt depozitate in prezent in fata catedralei Notre Dame. Nici macar o gramajoara de moloz nu va fi aruncata de la un monument atat de important. Totul va fi catalogat, analizat, pastrat.Chiar daca Mertz nu se poate pronunta inca in ceea ce priveste refolosirea pietrelor pe care le analizeaza la restaurarea catedralei Notre Dame, el a aflat deja cateva lucruri noi. "Au fost cateva surprize arhitectonice. Am aflat ca la trecerile de la transept, acolo unde in secolul 19 arhitectul Viollet-le-Duc a ridicat varfurile turnurilor, au fost montate arcuri transversale pentru a consolida cladirea."Cercetatorii se bucura sa descopere astfel de secrete. Dar reconstructia nu are de-a face doar cu trecutul, ci si cu viitorul.O problema majora pentru renovare si la un an de la incendiu este plumbul. Placile de pe acoperis groase de cinci milimetri care s-au topit la incendiu cantareau peste 200 de tone. Se adaugau la acestea alte 250 de tone ale varfului de turn construit exclusiv din plumb de catre arhitectul Eugene Viollet-le-Duc, care a condus restaurarea din secolul 19.Tot ce putea fi scos din catedrala si salvat a fost deja evacuat inca din timpul incendiului. La noua zile dupa incendiu au fost demontate si ferestrele. O munca foarte dificila. Si tot mai exista in prezent la Notre Dame aproape 1.000 de metri patrati de sticla. Unde erau inainte ferestrele sunt acum gauri negre.Claudine Loisel, chimista si experta in picturi pe sticla in cadrul LRMH, a observat cu mare atentie lucrarile de demontare a ferestrelor. "Ferestrele sunt in stare buna", spune ea cu usurare. "Tavanul si-a indeplinit cu brio menirea." A protejat ferestrele de flacari ca un scut. "Iar pompierii au respectat cu strictete planul de urgenta. A putut fi evitat astfel un soc termic, adica o modificare masiva si rapida a temperaturii pe suprafata ferestrelor."Si ferestrele sunt afectate de depunerile de plumb. Stratul negru de pe sticla ar fi atat de otravitor, incat Claudine Loisel a fost nevoita sa poarte masca si ochelari de protectie la efectuarea analizelor.Pe computerul din biroul ei se pot vedea imagini cu schita catedralei. Ea ne povesteste cat de bucuroasa a fost cand a intrat in catedrala la o zi dupa incendiu. "Cand am vazut ca ferestrele pot fi demontate fara probleme, ca inca erau in stare buna, nedeteriorate, ca sticla nu s-a spart in mii de cioburi, am fost de-a dreptul fericiti."Ferestrele sunt salvate, dar ce se va alege de zidurile de la Notre Dame? Tot mereu circula zvonuri cum ca structura ar fi avut de suferit din cauza flacarilor si ca intreaga catedrala ar fi in pericol de prabusire.Cele mai mari probleme sunt cauzate inca de demontarea schelelor. Fusesera montate deja inaintea incendiului, in vederea renovarii varfului de turn. Acesta s-a prabusit la incendiu, dar schelele au ramas. Pentru a le putea inlatura, trebuie mai intai consolidata prin balcoane de lemn intreaga structura de ranforsare a zidurilor.Structura metalica a schelelor s-a contopit din cauza caldurii flacarilor. Luni in sir, vremea a fost prea proasta pentru a permite inceperea lucrarilor de demontare. Acum a venit criza coronavirus si totul a fost intrerupt.Macron le-a promis francezilor restaurarea catedralei in maximum cinci ani. Cativa arhitecti faimosi au venit cu planuri originale de renovare: Notre Dame cu acoperis de sticla, Notre Dame cu piscina pe acoperis, Notre Dame cu gradini urbane pe acoperis.Niciun astfel de proiect nu va fi aprobat. O licitatie pentru proiectul arhitectural de renovare va avea loc in iunie 2020 - daca nu va fi amanata din cauza coronavirusului."Nu trebuie sa-si faca nimeni griji: la Notre Dame nu va exista nici piscina, nici teatru in aer liber, nici acoperis transparent, nimic de genul acesta. Cred ca Notre Dame va fi restaurata cu mult respect fata de importanta si istoria ei", spune Aline Magnien, directoarea LRMH.Reconstructia ar urma sa inceapa in 2021. A fost stransa suma de un miliard de euro de la 320.000 de donatori. Cand va incepe concret munca de reconstructie nu poate insa nimeni sa spuna azi.