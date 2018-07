11 membri ai unei familii au fost gasiti morti. 10 erau spanzurati

Ziare.

Cei mai multi dintre cei spanzurati erau legati la ochi si aveau mainile legate la spate, arata BBC Nu se stie in ce imprejurari s-au produs decesele, iar politia nu exclude crima, insa au fost gasite dovezi ale unor "practici mistice". Oamenii legii au gasit in casa anumite biletele care indicau astfel de practici.Un oficial al Politiei a declarat pentru AFP ca este prea devreme sa stie ce s-a intamplat si ca asteapta rezultatele autopsiei.Familia locuia de peste 20 de ani in cartierul Burari din Delhi si detinea doua magazine. Cadavrele au fost gasite de un vecin care a mers la magazin sa cumpere lapte.Vecinii au declarat ca membrii familiei pareau fericiti si ca erau implicati in comunitate.A.G.