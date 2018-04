13 copii au murit intr-un autobuz scolar lovit de tren in India

Kushinagar - Massive accident in east Uttar Pradesh. Train hit a school van at unmanned railway crossing in Dudahi. At least a dozen children dead.#railway #tragedy #railaccident #UttarPradesh pic.twitter.com/6MI1OEfw12 - Shalabh (@shalabhTOI) April 26, 2018

Major mishap in #UttarPradesh: 13 children killed, several injured in school bus-train collision in #Kushinagar; pic.twitter.com/mRnk7JsCfb - Hashtag News (@Hashtagnews_ind) April 26, 2018

#UttarPradesh: Bus accident in #Kushinagar, 13 students killed as school bus collides with train, 8 injured, probe ordered into incident pic.twitter.com/qQHYzWSW3V - EconomicTimes (@EconomicTimes) April 26, 2018

Ziare.

com

Alti opt copii au fost raniti si transportati la spital, a adaugat oficialul, mentionand ca in total se aflau 22 de copii in vehicul.Accidentul a avut loc dimineata, potrivit Reuters. Autobuzul a intrat in coliziune cu trenul de pasageri Siwan-Gorakhpur, insa cauzele accidentului nu sunt cunoscute inca.Acesta este al doilea accident major in care sunt implicati elevi, in ultimele doua saptamani.Cel putin 24 de copii si trei adulti au murit, pe 9 aprilie, dupa ce un autobuz de scoala s-a rasturnat de pe un drum de munte in statul Himachal Pradesh.