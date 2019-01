15 muncitori sunt captivi de trei saptamani intr-o mina ilegala din India: Curtea Suprema cere guvernului sa dea explicatii

Ziare.

com

Curtea Suprema a Indiei i-a cerut joi guvernului indian sa prezinte masurile pe care intentioneaza sa le ia pentru salvarea minerilor, avertizand ca "fiecare secunda conteaza", relateaza Reuters Muncitorii au ramas blocati in subteran pe 13 decembrie, dupa ce galeriile minei din statul Meghalaya din nord-estul Indiei in care lucrau au fost inundate. Echipajele de salvare nu au reusit pana acum sa gaseasca decat trei casti de protectie si doua topoare in subteran.Autoritatile din Meghalaya le-au spus magistratilor ca 86 de oameni participa la operatiunile de salvare.Sperantele ca minerii sa mai poata fi gasiti in viata sunt deja foarte mici.Autoritatile au fost criticate pentru ca nu au actionat suficient de repede pentru a salva minerii captivi, fiind acuzate de lipsa de interes ca urmare a faptului ca mina se afla intr-o zona indepartata a Indiei, la cel putin cinci ore de cel mai apropiat aeroport comercial.Mii de oameni, inclusiv copii, au murit de-a lungul anilor in Meghalaya din cauza minelor ilegale.C.S.