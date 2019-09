A plouat atat de tare, incat s-au prabusit casele: 61 de oameni au murit (Video)

Is it me because I was driving or #Hyderabad has not received torrential rains like this before?

Seen bikes float, cars halt, roads closed, two wheelers fall because of the gushing water.This was at Kavadiguda while I was driving back. Scary. #HyderabadRains #Rains pic.twitter.com/i7nf3MoxAJ - Arvind Ramachander (@arvindia4u) September 24, 2019

Incessant #rains since thursday late evening in #Varanasi and near by regions. pic.twitter.com/2oLPpfBerF - Ashish Pratap Singh (@Raghuashish88) September 27, 2019

Furtunile, care au devastat acest stat indian incepand de joi, au fost insotite de ploi torentiale si de fulgere. Vanturile puternice au culcat la pamant numerosi copaci si au distrus stalpi de electricitate, acoperisuri si diverse structuri temporare, transmite DPA."Cele mai multe dintre decese au fost provocate de prabusirea unor locuinte. Alti oameni au fost ucisi in incidente asociate fulgerelor, altii s-au inecat, iar alte persoane au murit dupa ce au fost muscate de serpi care se refugiau din calea apelor", a declarat Shakti Verma, un oficial al Agentiei pentru gestionarea dezastrelor naturale din acest stat indian.Doua orase renumite in cadrul comunitatii de pelerini hindusi, Varanasi si Prayagraj, au fost printre cele mai afectate localitati, a adaugat oficialul indian.Prim-ministrul din Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a ordonat agentiilor locale sa furnizeze ajutor si sa trateze persoanele ranite din zonele afectate. O plata compensatorie de 400.000 de rupii (5.600 de dolari americani) a fost anuntata pentru familiile persoanelor ucise de vremea nefavorabila.Statul Maharashtra din vestul Indiei a fost, de asemenea, afectat de ploi abundente in ultimele zile, iar 21 de oameni au murit in districtul Pune.Sezonul musonic din India, ce are loc intre iunie si inceputul lunii octombrie, aduce adeseori cu sine precipitatii abundente, care provoaca decese si pagube materiale importante.Peste 1.600 de oameni au murit in India in acest an in incidente asociate ploilor in perioada 1 iunie - 24 septembrie, potrivit Ministerului de Interne din aceasta tara.