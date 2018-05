A treia minora violata si arsa de vie in India, in decurs de o saptamana

Ziare.

In varsta de 16 ani, minora a murit in urma arsurilor care i-au fost provocate de un barbat in varsta de 26 de ani, pe care l-a amenintat ca-l denunta familiei sale dupa ce a violat-o acasa la ea, unde era singura, in districtul Sagar, in statul Madhya Pradesh (centru), a anuntat vineri politia."Noi am arestat doi acuzati. Unul dintre ei este varul tinerei care l-a informat pe principalul suspect ca ea era singura in casa", a declarat pentru AFP seful politiei din distructul Sagar, Satyendra Kumar Shukla."Principalul suspect este casatorit si are un copil", a adaugat el.Alte doua cazuri similare au avut loc in urma cu o saptamana in statul Jharkhand (nord-est).Una dintre tinerele violate a murit, iar cealalta, in varsta de 17 ani, se afla in continuare intre viata si moarte, dupa ce a fost stropita cu benzina si incendiata de un baiat in varsta de 19 ani.Legislatia contra agresiunilor sexuale continua sa fie consolidata in urma unui viol in grup, in 2012, care a socat planeta.Guvernul indian a introdus luna trecuta pedeapsa cu moartea in cazul violatorilor de copii cu varsta sub 12 ani.Aceasta decizie a avut loc in urma violarii in grup si uciderii unei fete musulmane in varsta de opt ani, la Kathua, in statul Jammu and Kashmir (nord).Aproximativ 40.000 de violuri au fost semnalate in India in 2016, insa numarul lor ar fi mult mai mare, din cauza tacerii care inconjoara aceste infractiuni.