Accesul indienilor in Taj Mahal a fost limitat. Daca platesc ca turistii straini, restrictiile sunt ridicate

Pentru a-l conserva mai bine, autoritatile indiene au decis limitarea turistilor care pot vizita celebrul edificiu. Ca atare, de miercuri, doar 40.000 de persoane vor putea vizita zilnic monumentul."Trebuie sa asiguram siguranta monumentului ca vizitatori. Gestiunea multimilor era pe cale sa devina o provocare pentru noi", a declarat pentru AFP sub acoperirea anonimatului un responsabil al agentiei arheologice indiene, Archeological Survey of India.Restrictiile nu ii vor afecta pe turistii straini, care platesc 1.000 de rupii pentru o vizita (13 euro), ci numai pe cei indieni, care platesc un bilet de intrare de 40 de rupii. Acestia vor putea scapa de restrictii daca accepta sa plateasca 1.000 de rupii.Construit intre 1631 si 1648 de imparatul mogul Shah Jahan in memoria sotiei sale preferate, Mumtaz Mahal, mausoleul de marmura alba incrustata cu pietre pretioase trebuie restaurat regulat pentru a-l impiedica sa se ingalbeneasca sub efectul poluarii aerului.Aproape 6,5 milioane de persoane au vizitat Taj Mahal-ul in 2016, potrivit guvernului indian.