Accident rutier cu 44 de morti in nordul Indiei

Echipe de salvare au fost mobilizate la locul dramei, in districtul accidentat Pauri Garhwal, la nord-est de New Delhi."Patruzeci si patru de persoane au murit in accident. Cel putin alte trei au fost ranite. Salvatorii isi continua munca", a declarat pentru AFP Deepesh Chandra Kala, un reprezentant local in domeniul gestionarii catastrofelor."Soferul a pierdut controlul autocarului si a iesit de pe drum intr-o vale adanca. Sub forta impactului, vehiculul s-a rupt in doua si zace in prezent intr-un mic rau, pe fundul vaii".Pentru moment, autoritatile nu cunosc cauza exacta a accidentului.Drumurile indiene sunt printre cele mai sangeroase din lume, iar accidentele mortale sunt frecvente in regiunea himalayana.Peste 160.000 de persoane mor anual in accidente rutiere. Starea cailor rutiere, vechimea vehiculelor si condusul periculos sunt factorii care explica acest bilant.