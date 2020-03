Autorii unui viol in grup in India vor fi spanzurati pe 20 martie

Ziare.

com

Conform deciziei tribunalului din Delhi, Mukesh Singh, Vinay Sharma, Pawan Gupta si Akshay Thakur urmeaza sa fie spanzurati la ora locala 05:30 (00:00 GMT) in penitenciarul din Tihar, informeaza AFP.Cei patru barbati au fost condamnati pentru violul unei studente in varsta de 23 de ani intr-un autobuz, comis la Delhi, in decembrie 2012. Victima a murit din cauza ranilor. Cazul a socat opinia publica si a provocat manifestatii uriase in India, iar ulterior autoritatile au inasprit legislatia impotriva violentelor sexuale si au prevazut proceduri judiciare mai rapide, reaminteste AFP.Agentia mentioneaza ca astfel de infractiuni sunt de multe ori musamalizate in societatea indiana.Ancheta violului din 2012 a dus la arestarea a sase suspecti. Presupusul lider al agresorilor a murit ulterior in inchisoare; oficial, s-a consemnat ca el s-a sinucis. Un alt violator, minor la data comiterii faptei, a beneficiat de o reducere a pedepsei si a fost eliberat dupa trei ani.Cei patru condamnati la moarte au facut pe rand apeluri in ultimele saptamani, reusind astfel sa castige timp. Cererile lor de gratiere au fost in cele din urma respinse.Mama victimei a declarat agentiei Press Trust of India ca "lupta va continua pana vor fi spanzurati".India nu aplica frecvent pedeapsa capitala, care este de obicei comutata in inchisoare pe viata. Ultima executie prin spanzuratoare a avut loc in 2015.