Ce au fost pusi sa scrie de 500 de ori pe o hartie turistii din India care nu au respectat carantina

Politia din Uttarakhand a prins zece turisti din tari precum Israel, Australia, Mexic, dar si din Europa, ca incalca masurile de prevenire luate si astfel a recurs la o metoda neasteptata de a-i pedepsi.Acestia au fost pusi de politisti sa scrie de 500 de ori pe o hartie mesajul: "Nu am respectat carantina. Imi cer scuze", conform Hindustan Times In discutia cu politistii, turistii au spus ca au crezut ca pot vizita obiectivele turistice de la 7 dimineata pana la ora 13:00."Le-am spus ca aceasta relaxare este valabila pentru ca oamenii sa-si cumpere obiecte esentiale, nu pentru a se plimba fara motiv, iar ei au raspuns ca nu stiau asta. Apoi i-am cerut unuia dintre oamenii mei sa-mi aduca 50-60 de coli albe, i-am dat fiecaruia cate cinci pagini si le-am cerut sa scrie 'Nu am respectat carantina. Imi cer scuze' de 500 de ori ca pedeapsa.Le-am transmis ca daca refuza vor fi trecuti pe lista neagra si nu vor mai fi primiti in India niciodata. Atunci au fost de acord si si-au cerut scuze de 500 de ori", a afirmat politistul Vinod Kumar.In India au fost inregistrate pana acum 9.240 de cazuri de coronavirus, iar 331 de persoane au murit.C.S.