Cel putin 130 de oameni au murit in India dupa ce au baut alcool

Dupa ce in zilele precedente fusesera raportate 100 de decese in statele indiene Uttar Pradesh si Uttarakhand, alte 35 de cazuri fatale au fost anuntate duminica in statul Assam, relateaza BBC Printre victime se afla si multe femei, care lucrau pe plantatiile de ceai. Se crede ca numarul victimelor l-ar putea depasi pe cel inregistrat in 2011 in Bengalul de Vest intr-un caz similar in care si-au pierdut viata 170 de oameni.Zece persoane au fost arestate in India in legatura cu alcoolul de contrabanda. De asemenea, doi angajati ai departamentului de accize au fost suspendati din functii pentru ca nu au luat masurile corespunzatoare pentru a preveni comercializarea bauturii ucigase.Doctorii din spitalele la care au fost transportate victimele, incepand cu ziua de joi, s-au declarat bulversati de ingredientele pe care le contine bautura ilegala consumata de acestea, care le-a provocat insuficienta multipla de organe.Oamenii prezentau simptome precum stari violente de voma, dureri puternice in piept si senzatie de sufocare.Consumul de alcool contrafacut este o cauza frecventa de deces in unele zone rurale din India. Astfel de bauturi, care sunt mult mai ieftine decat cele marcate, contin de multe ori metanol, o substanta chimica foarte toxica, care se gaseste in componenta antigelului.Ingerat chiar si in cantitati mici, metanolul poate provoca orbire, afectiuni hepatice si moarte.C.S.