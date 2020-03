Coronavirus in India: Politia ii face de rusine in online pe cei care nu respecta restrictiile

Ziare.

O patrula de politie din orasul Baliguda (statul Odisha, est) a surprins miercuri un grup de persoane care hoinarea pe strada, incalcand restrictiile de deplasare. Ca pedeapsa, politistii i-au fotografiat punandu-i sa tina afise cu textul: "Sunt un egoist. Pun in pericol comunitatea hoinarind pe strazi si nu-mi pare rau pentru asta"."Am difuzat fotografiile pe platforme de social media. Speram ca acest lucru sa impiedice alti oameni sa incalce protocoalele care au fost instituite", a declarat un responsabil al politiei locale.Atat in social media, cat si pe posturile de televiziune din India au inceput sa circule imagini similare, preluate din alte zone ale tarii."Sunt un inamic al societatii, nu vreau sa stau acasa", este mesajul unui alt poster cu care au fost fotografiati mai multi barbati retinuti de politie intr-un district din statul Madhya Pradesh (centru)."Puteti vedea acest lucru ca pe un experiment care speram sa ii faca pe oameni sa stea acasa", a spus comandantul politiei districtuale, Hitesh Choudhury.Postul de stiri IBNT-TV18 a difuzat clipuri din diferite zone din India in care politisti obliga barbati si femei sa stea ghemuiti, sa se intinda in strada sau sa-si scoata bluzele si sa si le infasoare in jurul fetei, ca sanctiune pentru incalcarea restrictiilor. In Mumbai, politistii au obligat un grup de copii care au sfidat ordinul de a sta in casa sa faca genuflexiuni atingandu-si urechile cu mainile incrucisate, o pedeapsa aplicata din vremuri stravechi tineretului din regiune.In India, unde numarul de cazuri confirmate de contaminare a trecut de 500 in randul celor 1,3 miliarde de locuitori, a fost instituita marti seara o carantina generala pentru 21 de zile. Toate trenurile si zborurile au fost anulate, au fost interzise adunarile de peste 4 persoane si locuitorii pot iesi din casa doar pentru alimente, medicamente si alte articole esentiale.