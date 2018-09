Decizie istorica: India a legalizat homosexualitatea

Ziare.

Decizia Curtii Supreme anuleaza "sectiunea 377", care clasifica actul sexual intre persoane de acelasi sex drept o "actiune nenaturala", relateaza BBC.Legea aceasta este una dintre cele mai vechi din India, motiv pentru care autoritatile au fost reticente in procesul de schimbare.In ultimii ani, au fost organizate multe campanii pentru scoaterea actiunii de sub legea penala.In cazul in care o persoana era condamnata pentru homosexualitate, ar fi putut primi o pedeapsa de pana la zece ani de inchisoare."Incriminarea actului sexual carnal este irationala, arbitrara si neconstitutionala", a declarat Dipak Misra, judecatorul care a dat verdictul.Sustinatorii drepturilor homosexualilor au asteptat verdictul in fata Curtii de Justitie. In cursul ultimilor ani, acestia au sustinut faptul ca legea este o discriminare baata pe orientarea sexuala.Citeste si Nici barbat, nici femeie: Hijra, al treilea gen recunoscut al Indiei