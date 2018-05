Epidemie cu un virus pentru care nu exista vaccin si care te baga in coma in cateva zile

Ziare.

com

Analizele a inca noua persoane au iesit pozitiv la testare si acestea se afla acum in carantina. La nivel national a fost emisa o alerta, informeaza CNN Focarul a izbucnit in cartierul Kozhikode si s-a extins catre Malappuram, a anuntat Rajeev Sadanandan, secretar general adjunct al Departamentului pentru Sanatate si Protectia Familiei din India.Primele simptome ale virusului sunt dureri de cap si somnolenta, iar in cateva zile persoana afectata poate intra in coma, conform Centrului american pentru Controlul si Prevenirea Bolilor. Alte simptome pot fi sindromul respirator acut si encefalita.Primele cazuri au fost raportate sambata si imediat a fost anuntat Ministerul Sanatatii din India si Organizatia Mondiala a Sanatatii. Printre morti se numara si o asistenta care a ingrijit pacientii la Spitalul Perambra Taluk din Kozhikode.Virusul Niphan afecteaza si animalele, nu numai oamenii. Megabatii, o anumita specie de lilieci, sunt gazde naturale pentru acest virus. Cativa astfel de lilieci au fost gasiti morti langa o fantana, alaturi de cativa iepuri. Oamenii se pot infecta prin contactul cu acesti lilieci sau cu alte animale sau oameni infectati.Acest virus a fost identificat pentru prima data in timpul unui focar din 1998-1999 in Malaezia, unde peste 300 de persoane au fost infectate si peste 100 au murit. Apoi au existat focase in India si Bangladesh, fiind raportate 600 de cazuri.