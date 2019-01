Femeile din sudul Indiei au facut un impresionant lant uman, pentru a avea acces in templu

Ziare.

com

Templul din cadrul complexului religios Complexul religios Sabarimala era, prin traditie, interzis femeilor aflate la "varsta menstruatiei". Un complet de judecata din India a anulat interdictia in luna septembrie, dar femeile au fost atacate atunci cand au incercat sa viziteze templul."Zidul femeilor" a fost o actiune organizata de coalitia de centru-stanga aflata la guvernare la nivel statal. Reprezentanti ai puterii au declarat pentru BBC ca aproximativ cinci milioane de femei din diferite colturi din Kerala au luat parte la realizarea lantului uman care s-a intins pe autostrazi din nordul statului pana in sud.In acelasi timp, partidul nationalist care conduce India a sustinut ca decizia curtii reprezinta un atac la adresa valorilor hinduse.Hinduismul considera femeile aflate la menstruatie ca "necurate" si le interzice participarea la ritualuri religioase. Majoritatea templelor prefera sa permita accesul femeilor atata timp cat nu sunt la menstruatie si evita sa pronunte interdictii pentru un intreg grup de varste.Protestatarii care s-au opus hotararii judecatoresti au sustinut ca decizia vine in contradictie cu zeitatea caruia ii este dedicat templul, Ayyappan. Potrivit traditiei, zeul practica un juramant de celibat si a luat nastere din Shiva si Vishnu. Legamantul de celibat al zeului justifica interdictia la adresa femeilor cu varste cuprinse intre 10 si 50 de ani.Dupa luni de proteste, doua femei care abia au depasit varsta de 40 de ani au declarat miercuri ca au intrat in templu la primele ore ale zilei. Dupa ce s-a aflat ca femeile au ajuns in fata altarului, templul a fost inchis pentru o scurta perioada de timp pentru purificare.Cele doua femei mai incercasera si in luna decembrie sa intre sub protectia politiei, dar au fost nevoite sa renunte in fata protestatarilor care aruncau cu pietre. In ultimele luni, politia a operat nu mai putin de 2000 de arestari din randurile celor care protestau impotriva permiterii accesului femeilor in templu.Complexul Sabarimala este unul dintre cele mai cautate destinatii pentru pelerini, templul primind in fiecare an intre 17 si 50 de milioane de credinciosi.