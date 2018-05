Furtunile de praf din India s-au soldat cu 98 de morti (Video)

#BREAKING At least 74 people have died and scores more were injured in fierce dust storms that hit the northern Indian states of Rajasthan and Uttar Pradesh (via BBC) pic.twitter.com/XUzezrfoAI - Global Times (@globaltimesnews) May 3, 2018

Ziare.

com

Un bilant anterior anunta cel putin 77 de morti si 143 de raniti.tile indiene.Rafale de vant de pana la 130 de kilometri pe ora au cauzat moartea a 65 de persoane in statul Uttar Pradesh si a altor 33 in statul vecin Rajasthan, au declarat pentru AFP reprezentanti ai autoritatilor care gestioneaza situatii de catastrofa in cele doua state.Cea mai mare parte a mortilor a fost atribuita caderii unor arbori, stalpi electrici si ziduri, doborate de rafale.Furtuni asemanatoare au loc anual in India, inca aceasta este una dintre cele mai sangeroase din ultimele decenii.Bilantul ar putea sa creasca, in contextul in care salvatorii cautau in continuare intre daramaturi.Proprietarul unui hotel din Alwar, in nordul Rajasthanului, Shivam Lohia, a fost nevoit sa-si abandoneze masina in drum si sa fuga pentru a-si salva viata, dupa ce aproape ca a fost luat pe sus de vant."Nu am vazut o furtuna atat de devastatoare de cel putin 25 de ani. Tuturor le-a fost frica si au incercat sa se adaposteasca, in timp ce arbori si case erau luate pe sus. A fost un cosmar", a declarat el pentru AFP.Districtul Agra, unde se afla celebrul Taj Mahal, este regiunea cea mai dur afectata, cu 43 de decese inregistrate in acest stadiu.Celebrul mausoleu este intact.O furtuna s-a soldat cu 15 morti, luna trecuta, si a spart doua turnuri decorative la intrari in Taj Mahal.Un val alb a invaluit miercuri seara capitala indiana New Delhi, afectand vizibilitatea, dupa care au izbucnit furtuni violente. Niciun deces nu a fost semnalat insa in metropola indiana."Intristat de pierderile de vieti din cauza furtunilor de nisip in mai multe locuri in India. Condoleante familiilor in doliu", au scris pe Twitter serviciile premierului Narendra Modi.