Gramezi de spuma poluanta, pe o plaja celebra din India (Foto&Video)

Toxic Foam Blankets Chennai's Marina Beach, Causes Pollution Hazard. A menacing white foam covered one of the most famous beaches in Chennai for the fourth straight day today creating a new pollution hazard for the country. #chennai #MarinaBeach #pollution #India pic.twitter.com/3dkJTpP3mv - nammakpsc (@nammakpsc) December 2, 2019

Chennai's famous #MarinaBeach witnesses froth formation. Experts said that the foam could have been formed because of rains that Chennai has received for the last couple of days. The dreadful situation has not only affected the business of #fishermen but also the tourism flow pic.twitter.com/IZesYhEJ5l - ETNOW+ (@ETNOWPLUS1) December 2, 2019

In ciuda mirosului intepator emanat de aceasta spuma produsa de agenti poluanti, copiii se joaca in mijlocul ei si isi fac fotografii. Potrivit medicilor, substanta ar putea provoca probleme dermatologice, informeaza AFP.Spuma revine in fiecare an dupa muson, insa episodul din acest an este mai amplu. Pescarii locali au fost sfatuiti sa evite zona afectata.Nefiind constiente de pericolul la care se expun, sute de familii frecventeaza lunga plaja Marina Beach de la marginea orasului si isi lasa copiii sa se joace in spuma ce se intinde pe cativa kilometri.Agentia antipoluare din statul Tamil Nadu a anuntat ca a prelevat esantioane de spuma ce vor fi analizate."Este evident ca nu este bine ca oamenii sa intre in aceasta spuma, insa ei nu inteleg riscurile", a declarat Pravakar Mishra, om de stiinta in cadrul Centrului national de cercetari in zonele costiere din Chennai. Cercetatorul a precizat ca a observat o crestere a cantitatii de spuma de la an la an.Un pescar in varsta de 30 de ani, pe nume Jeyaseelan, a observat ca niciun client nu vrea sa cumpere putinii pesti pe care a reusit sa ii prinda in ultimele zile. "Toata lumea crede ca este infectat", a spus el. "Venitul meu a scazut, practic, la zero", a adaugat pescarul.Plaja Marina Beach, in trecut imaculata, atrage in fiecare weekend zeci de mii de persoane si se afla in centrul vietii din Chennai.Expertii pun acest episod de spuma pe seama ploilor abundente din ultimele zile, care au antrenat apele reziduale si bogate in fosfat. Potrivit lui Mishra, este vorba in special despre detergent utilizat la spalarea rufelor, amestecat cu alte reziduuri.Doar 40% din apele reziduale din Chennai si alte orase indiene importante sunt tratate in mod corespunzator, a atras atentia Mishra. "Restul merge in mare si asta se intampla", a adaugat cercetatorul, care va instala un sistem de masurare a nivelului de poluare a marii, similar cu reteaua de statii de monitorizare a poluarii atmosferice din New Delhi."Poluarea este in prezent o amenintare mai importanta la adresa plajelor din India decat cresterea nivelului marii", a remarcat specialistul atragand atentia si asupra poluarii cu microplastic, ce omoara vietuitoarele marine, si cu obiecte mari din plastic, ce acopera nisipul. Echipe de voluntari au colectat o tona de plastic si alte gunoaie in doar doua ore, in timpul unei operatiuni recent desfasurate pe plaja din Chennai, a adaugat Mishra.