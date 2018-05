Inca o fata de 17 ani a fost violata si arsa de vie in India

Ziare.

Un barbat a fost arestat in conexiune cu acest caz, transmite BBC Acesta este al doilea incident de acest fel dupa ce o alta fata din acelasi stat indian, in varsta de 16 ani, a fost violata si arsa de vie de atacatorii sai Politia nu suspecteaza ca ar exista vreo legatura intre cele doua cazuri, insa acestea au loc in contextul in care India este recunoscuta pentru atacurile sexuale violente.In acest caz din Jharkhand, fata este internata in spital si sufera de arsuri pe 95% din suprafata corpului."Suspectul ne-a spus ca voia sa se casatoreasca cu victima, insa aceasta nu era pregatita", a declarat politistul Shailendra Barnwal, adaugand ca barbatul a atacat-o vineri, in casa parintilor ei, localizata intr-un sat din districtul Pakur.Atacatorul locuieste in zona, iar potrivit politiei, acesta a asteptat pana cand victima a ramas singura in casa, a intrat peste ea, a violat-o si i-a dat foc.Vecinii au auzit tipetele disperate ale fetei, au intrat in casa si au dus-o la spital, mai scrie BBC.In primul caz de acest gen, care a avut loc in districtul Chatra, la 380 km de Pakur, au fost deja arestati 15 indivizi.Alte doua cazuri de viol au starnit proteste uriase in India, unul dintre ele vizand o victima de 8 ani, care a fost si ucisa.Ca urmare a manifestatiilor, guvernul indian a aprobat pedeapsa cu moartea pentru cei care violeaza copii.Aproape 40.000 de cazuri de viol au fost raportate in India in 2016. Multe cazuri, insa, nu sunt raportate din cauza stigmatizarii asociate violului.A.D.