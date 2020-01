India a depasit cu mult China ca numar al noilor nascuti. Iata situatia globala si din Romania la 1 ianuarie

Ziare.

In Romania sunt estimate 500 de nasteri la 1 ianuarie 2020, ceea ce reprezinta 0,126% din totalul estimat.Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, in 2020, UNICEF face apel la liderii mondiali si la state pentru a investi in personalul medical care detine know-how si echipamentul necesar pentru salvarea fiecarui nou-nascutLa nivel global, se estimeaza ca jumatate din nasterile petrecute pe 1 ianuarie vor avea loc in opt state:1. India - 67.3852. China - 46.2993. Nigeria - 26.0394. Pakistan - 16.7875. Indonezia - 13.0206. Statele Unite ale Americii - 10.4527. Republica Democrata Congo - 10.2478. Etiopia - 8.493In fiecare luna ianuarie, UNICEF ii sarbatoreste pe copiii nascuti de Anul Nou, considerat a fi o zi de bun augur pentru nastere in toata lumea."Cu toate acestea, pentru milioane de nou-nascuti de pe intregul glob, ziua venirii pe lume este mult mai putin norocoasa. In 2018,; circa o treime dintre ei au decedat in prima zi de viata. Dintre acestia,, precum nastere prematura, complicatii in timpul nasterii si infectii precum sepsis.In plus, anual, peste 2,5 milioane de copii se nasc morti. In ultimele trei decenii, in lume s-a inregistrat un progres remarcabil in privinta supravietuirii copiilor, reducandu-se cu peste jumatate numarul mondial al copiilor care mor inainte de a implini cinci ani. Dar a existat un progres mai lent in cazul nou-nascutilor. In 2018, din totalul deceselor copiilor sub cinci ani, 47% s-au petrecut in prima luna de viata, in crestere fata de 40% in 1990", a mai transmis UNICEF.Campania globala UNICEF Every Child Alive cere investitii imediate in personal medical cu pregatirea adecvata, care sa lucreze cu dotarile necesare pentru a se asigura ca fiecare mama si fiecare nou-nascut au parte de ingrijire sigura, in scopul de a preveni si a trata complicatii in timpul sarcinii si al nasterii., iar rezultalele sunt dezastruoase", a mai declarat Fore.Estimarile pentru numarul copiilor nascuti pe 1 ianuarie 2020 folosesc ultima revizuire a World Population Prospects (2019) a ONU. Bazandu-se pe aceste seturi de date, algoritmul World Data Lab (WDL) proiecteaza estimari ale numarului de nasteri pentru fiecare zi in functie de tara.