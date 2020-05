India a ordonat tuturor angajatilor sa foloseasca o aplicatie pentru urmarirea contactelor

Ziare.

Guvernul premierului indian Narendra Modi a anuntat vineri ca India, care are a doua cea mai mare populatie din lume dupa China, va extinde restrictiile existente la nivel national cu inca doua saptamani, incepand de luni, daca ca va permite o "relaxare considerabila" in zonele cu risc mai scazut.Luna trecuta, India a lansat aplicatia Aarogya Setu (Podul pentru Sanatate), un sistem bazat pe Bluetooth si GPS care alerteaza utilizatorii care ar fi putut sa fi intrat in contact cu persoane care ulterior au fost testate pozitiv la COVID-19."Utilizarea Aarogya Setu trebuie sa fie obligatorie pentru toti angajatii, din sectorul public si cel privat", a anuntat ministrul Afacerilor Interne, vineri tarziu.Sefii de companii vor fi raspunzatori ca toti angajatii sa foloseasca aplicatia.Oficiali din Ministerul Tehnologiei si un avocat care a conceput politica de confidentialitate a datelor pentru Aarogya Setu au declarat ca aplicatia trebuie sa fie instalata pe cel putin 200 de milioane de telefoane pentru a fi eficienta, la o populatie de 1,3 miliarde de persoane.Aplicatia a fost descarcata de circa 83 de milioane de ori, intr-o tara cu o baza de smarthphone-uri de circa 500 de milioane de persoane, potrivit Ministerului Tehnologiei.Utilizarea obligatorie a aplicatiei provoaca ingrijorari in randul aparatorilor drepturilor la confidentialitate a datelor, care afirma cu nu este clar cum vor fi utilizate datele si ca India nu dispune de legi referitoare la confidentialitate pentru a reglementa aceasta aplicatie.New Delhi a subliniat ca aplicatia nu incalca viata privata pentru ca toate datele sunt colectate in mod anonim.Aplicatia poate ajuta autoritatile sa identifice zonele unde apare virusul si sa ia masuri de sanatate punctuale, a explicat in aprilie Ministerul Tehnologiei, adaugand ca informatiile vor fi folosite numai pentru administrarea interventiilor medicale necesare.Criticii mai afirma ca circa 400 de milioane de indieni nu au smartphone-uri si nu vor beneficia de aplicatie.India a raportat peste 37.000 de cazuri de coronavirus si 1.218 decese.