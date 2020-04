India isi inchide calea ferata pentru prima oara in 167 de ani. Trenurile vor fi transformate in sectii de izolare pentru pacientii cu COVID-19

Preparing to Combat Coronavirus: In a novel initiative, Railways has converted train coaches into isolation wards for COVID-19 patients 🛌



Now, Railways will offer clean, sanitised & hygienic surroundings for the patients to comfortably recover. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/miYO3LOGfN - Piyush Goyal (@PiyushGoyal) March 28, 2020

Masura e luata in contextul in care premierul indian Narendra Modi a impus izolarea nationala inca din 25 martie.Este prima data in 167 de ani cand cea mai veche retea feroviara din Asia este suspendata.Acum, Caile Ferate Indiene au decis sa transforme pana la 20.000 de vagoane de tren vechi in sectii de izolare pentru pacientii cu COVID-19, pe masura ce coronavirusul se raspandeste in tara, scrie CNN Reteaua, care este cel de-al patrulea operator feroviar din lume si cel mai mare angajator al Indiei, opereaza deja 125 de spitale din intreaga tara, deci are expertiza in acest sens.La 1 aprilie, India inregistra peste 4.000 de cazuri de COVID-19, dar si 117 de morti, potrivit Universitatii Johns Hopkins - un numar relativ mic pentru o populatie de 1,3 miliarde.Totusi, sistemul medical din India inca nu este coplesit, dar trenurile-spital ar putea usura o parte din presiune daca numarul pacientilor cu coronavirus incepe sa creasca.Iata cum vor arata acestea:A.D.