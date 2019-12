India vrea sa acorde cetatenie refugiatilor pe baza religiei. Legea a provocat violente soldate cu morti

Ziare.

Tensiunea a ramas crescuta in cel mai mare oras din statul Assam, Guwahati, unde duminica au demonstrat 5.000 de oameni, transmite France Presse.Noua lege faciliteaza. Textul vizeaza minoritati religioase, inclusiv hinduse si sikh, care fug de teama persecutiilor in tarile lor.In Assam, patru persoane au murit la spital dupa ce au fost impuscate de politie. O alta persoana a murit in magazinul unde a dormit si care a fost incendiat. O a sasea a fost omorata in bataie in timpul unui protest, au detaliat autoritatile.Circulatia trenurilor a fost oprita in anumite parti din estul tarii in urma violentelor din statul Bengalul de Vest, unde protestatarii au incendiat trenuri si autobuze, au ars anvelope si au organizat proteste sit-in pe drumuri si pe liniile de cale ferata.Seful guvernului statului Bengalul de Vest, Mamata Banerjee, a suspendat internetul in mai multe districte.In New Delhi, mai multe autobuze au fost incendiate, iar videoclipurile postate pe retelele de socializare aratau politisti care trag gaze lacrimogene asupra manifestantilor.Potrivit agentiei PTI, 35 de persoane ranite in confruntari au fost spitalizate.Ministrul de interne Amit Shah a lansat din nou duminica un apel la calm, spunand ca nu sunt amenintate culturile locale din statele din nord-estul tarii, in timp ce unii se tem de un aflux de imigranti din Bangladesh."Cultura, limba, identitatea sociala si drepturile politice ale fratilor si surorilor noastre din nord-est vor ramane", a spus Shah la un miting in statul Jharkhand, potrivit canalului de televiziune News18.Opozitia si organizatiile pentru apararea drepturilor omului considera ca aceasta lege face parte din programul nationalist premierul Narendra Modi, care are drept scop, potrivit lor, marginalizarea a 200 de milioane de indieni musulmani.Adoptarea legii a starnit furie in ambele camere ale parlamentului in aceasta saptamana, miercuri, un deputat mergand pana la a o compara cu legile anti-evreiesti promulgate de regimul nazist in Germania in anii '30.Organizatii pentru apararea drepturilor omului si un partid politic musulman au atacat legea la Curtea Suprema, argumentand ca aceasta este contrara constitutiei si traditiilor seculare indiene.Legea a fost promulgata de seful statului si a intrat in vigoare odata cu publicarea ei in Monitorul oficial indian, joi seara tarziu.