Mai multi crocodili au invadat strazile inundate ale unui oras din India (Video)

Apele au ramas vineri la nivelul soldului in anumite locuri din acest oras din statul Gujarat (vestul Indiei), unde gara principala si majoritatea strazilor au fost inchise din cauza ploilor musonice, citata de AFP.Circa 5.000 de persoane au fost evacuate, in conditiile in care apele raului Vishwamitri, invadat de crocodili, au iesit din matca, iar reptilele s-au raspandit in acest oras cu 1,2 milioane de locuitori.Un videoclip devenit viral pe retelele sociale arata un crocodil care ataca un caine. Ulterior, reptila a fost capturata de activistii pentru drepturile animalelor.Potrivit politiei, alte doua incidente implicand crocodili au fost inregistrate in zone populate. Numeroase poduri peste rau au fost inchise, izoland multe dintre districtele orasului.Doua persoane au murit electrocutate si doi muncitori si-au pierdut viata dupa prabusirea unui zid, au indicat autoritatile.Cadavrul unui barbat de 60 de ani a fost, de asemenea, gasit plutind in apa. Cauza mortii nu a fost imediat stabilita.Autoritatile au trimis echipe medicale la Vadodara pentru a combate potentialele infectii si boli.Musonul a facut cel putin 460 de victime in India anul acesta, aminteste AFP.