Nemultumit ca a primit un BMW in loc de Jaguar, un indian a aruncat masina in rau

Ziare.

com

Intr-un clip postat pe o retea de socializare, masina poate fi vazuta plutind pe un rau din statul Haryana din nordul Indiei. Potrivit presei locale, citate de BBC, oamenii de ordine investigheaza in prezent incidentul.Ulterior, barbatul, care ar fi fiul unui latifundiar local, masina fiind de altfel un cadou din partea parintilor, a incercat sa scoata vehiculul din apa, relateaza MSN News Pretul unui autoturim BMW se ridica la 3,5 milioane de rupii, echivalentul a 49.000 de dolari, in India, in timp ce un Jaguar costa intre 4 si 5 milioane de rupii.