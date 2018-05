O fata de 16 ani din India a fost arsa de vie dupa ce a fost violata

Ziare.

com

Au fost arestate 14 persoane in conexiune cu atacurile din statul indian Jharkhand, scrie BBC.Politia a comunicat ca batranii le-au ordonat celor acuzati de viol sa faca 100 de abdomene si sa plateasca o amenda de 50.000 de rupii (621 euro). Insa au fost atat de furiosi incat, apoi, au batut parintii victimei si au dat foc fetei."Cei doi acuzati au agresat fizic parintii si apoi s-au dus la casa acestora acolo unde, alaturi de complicii lor, au ars fata de vie", a declarat Ashok Ram, ofiterul de la politia locala.Fata ar fi fost rapita de acasa atunci cand parintii sai se aflau la o nunta. Politia a comunicat ca a fost violata de doi barbati intr-o padure in apropierea satului Raja Kendua.Cand au aflat ce s-a intamplat, parintii s-au dus la batranii satului pentru a-i pedepsi pe atacatori. Desi consiliile satelor nu au nicio putere legala, ele exercita o influenta puternica in zonele rurale ale Indiei si reprezinta o alternativa fata de sistemul judiciar costisitor.Politia a anuntat ca 14 dintre cele 18 persoane pe care le investigheaza au fost arestate. Unul dintre cei doi atacatori se afla in continuare in libertate.Aproape 40.000 de cazuri de viol au fost raportate in India in 2016. Multe cazuri, insa, nu sunt raportate din cauza stigmatizarii asociate violului.