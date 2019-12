Patru suspecti de viol colectiv au fost ucisi, cand au vrut sa fuga la reconstituire

Ziare.

Cei patru suspecti au fost ucisi in timp ce incercau sa fuga in timpul actiunii de reconstituire in orasul Hyderabad (sud), a declarat pentru AFP un inalt oficial al Politiei."(...) Acestia au incercat sa sustraga arma paznicilor, dar au fost ucisi", a declarat Prakash Reddy, comisarul adjunct al Politiei din Hyderabad. "Am chemat o ambulanta, dar au murit inainte de sosirea ajutorului medical", a precizat el.Cei patru au fost arestati saptamana trecuta, fiind acuzati de viol si de ucidere unei femei, doctor veterinar, al carei trup a fost ars de suspecti.Conform celor mai recente cifre oficiale care includ peste 10.000 de victime minore, mai mult de 33.000 de violuri au fost raportate in 2017 in India.