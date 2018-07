Ploile musonice au facut ravagii in India: 70 de oameni au murit in ultimele zile

Ziare.

com

Bilantul total al victimelor precipitatiilor, care au cazut fara oprire incepand de joi, ajunsese duminica la 70 de morti si 77 de raniti, a informat Suresh Gautam, oficial in cadrul centrului pentru managementul dezastrelor din Lucknow, relateaza DPA.Cele mai multe decese au fost cauzate de prabusirea acoperisurilor si a zidurilor locuintelor, iar altele au survenit in urma electrocutarii.Districtele Sahranpur, Meerut si Muzaffarpur au fost cele mai afectate, potrivit lui Gautam.Sezonul musonic in India, intre lunile iunie si septembrie, aduce precipitatii vitale pentru agricultura, dar deseori provoaca distrugeri de proportii.Meteorologii au avertizat ca in urmatoarele trei zile va continua sa ploua torential, ceea ce va provoca noi distrugeri si inundatii, iar debitele unor cursuri de apa din regiune vor ajunge pana aproape de nivelul de pericol.O alerta de inundatii a fost emisa pentru regiunile joase din bazinul raului Yamuna din New Delhi.