Scandal in jurul celei mai mare statui din lume: Sute de animale vor fi mutate pentru a face loc... turistilor

Ziare.

com

Crocodilii vor fi mutati pentru ca turistii sa poata fi transportati cu hidroavionul catre Statuia Unitatii, un monument inalt de 188 de metri care il reprezinta pe Vallabhbhai "Sardar" Patel, unul dintre eroii miscarii de independenta din India , inaugurat in octombrie in statul Gujarat, relateaza CNN Cel putin 15 animale au fost transportate pana acum in custi metalice in alte zone ale statului indian, insa numarul crocodililor din apele care inconjoara statuia este de ordinul sutelor.Aceasta operatiune a fost criticata de ecologisti si de politicieni deopotriva, existand semne de intrebare cu privire la compatibilitatea unei astfel de masuri cu legile in vigoare privind protectia vietii salbatice."Ne-am pierdut colectiv mintile?", a postat pe Twitter Bittu Sahgal, editorul revistei de mediu Sanctuary Asia.Autoritatile locale au explicat ca este vorba de o masura de siguranta necesara in contextul in care numarul turistilor a crescut dupa inaugurarea statuii.Crocodilii sunt protejati prin lege in India si nu pot fi mutati decat daca se considera ca acest lucru este "necesar pentru imbunatatirea si o mai buna gestionare a vietii salbatice" din regiunea in cauza.Statuia Unitatii este de doua ori mai inalta decat Statuia Libertatii, iar costurile proiectului sunt estimate la 410 milioane de dolari.C.S.