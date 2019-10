Si-a omorat 6 membri de familie, in 14 ani, si nimeni nu a banuit-o: Le punea cianura in mancare

Ziare.

Femeia, Jolly Thomas, are 47 de ani, noteaza The Guardian Politistii au incept investigatiile la inceputul acestui an cand cumnatul femeii a inceput s-o banuiasca ca a falsificat testamentul parintilor lui si a mers la politie.Apoi, autoritatile au descoperit ca Jolly Thomas a fost prezenta la cele 6 morti suspecte, membrii familiei murind dupa ce au consumat un fel de mancare preparat chiar de ea.Pana la acel moment, decesele nu au fost tratate ca fiind suspecte, din cauza perioadei de timp in care au survenit: 14 ani.Thomas, care e destul de populara in comunitatea din Kozhikode, a fost motivata de dorinta de a controla finantele si propritatile familiei, potrivit politiei.Prima persoana pe care a otravit-o a fost soacra ei, care a murit in 2002, dupa ce a mancat ciorba de miel. Apoi l-a omorat si pe socrul ei in 2008, urmat de sotul ei in 2011, despre care politia a spus ca a murit dupa ce a mancat orez si curry.Atunci, autoritatile au facut o autopsie si au gasit substante otravitoare in stomacul sau, insa au stabilit ca a fost vorba despre o sinucidere.Apoi a fost omorat si unchiul sotului ei, care a baut cafea cu cianura, pentru ca tot insista sa fie facute investigatii mai amanuntite asupra mortii nepotului sau.In 2014, conform politiei, Jolly Thomas a omorat si un copil: fetita de doi ani a varului sotului ei mort, Scaria Shaju. In 2016 a omorat-o si pe sotia lui ca doar un an mai tarziu sa se casatoreasca cu el (2017).Shaju a spus politiei ca nu avea habar ca Jolly Thomas se afla in spatele mortii sotiei si fiicei sale, dar a fost si el arestat, alaturi de o a treia persoana.Vineri, politia a exhumat ramasite rudelor, din cimitirul local, si a confirmat ca toate decesele au fost provocate de cianura.Jolly Thomas a recunoscut, luni, ca ea a fost autoarea otravirilor.A.D.