Taj Mahal-ul isi schimba culoarea. Guvernul indian e obligat de Curtea Suprema sa ceara ajutor din strainatate

"Chiar daca puteti efectua o expertiza, nu faceti acest lucru. Sau poate nu va pasa", sustin judecatorii instantei.Curtea arata ca faimosul monument, construit in secolul 17, din marmura alba si alte materiale, isi schimba culoarea. Deja are o nuanta galbuie care se transforma incet, dar sigur, in maro si verde.Potrivit BBC , printre cauzele care duc la schimbarea culorii s-ar putea numara poluarea, constructiile si fecalele insectelor.Judecatorii Madan Lokur si Deepak Gupta au examinat fotografii cu templul, care au fost depuse la Curte de ecologisti, iar acum obliga Guvernul sa obtina expertiza din strainatate.Desi in trecut Guvernul a demolat mii de cladiri din apropierea Taj Mahal-ului, activistii spun ca marmura isi pierde in continuare din lustru.Apa raului Yamuna, pe al carui mal este amplasat templul, atrage foarte multe insecte. Fecalele acestora sunt verzi si astfel pateaza marmura alba.Taj Mahal-ul a fost construit de imparatul Mughal Shah Jahan in orasul Agra si este in prezent una dintre cele mai importante atractii turistice din lume, atragand in jur de 70.000 de turisti zilnic.