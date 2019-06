Temperaturile extreme din India, de pana la 50,3 grade, genereaza reactii de maxima violenta la oameni si animale

Ziare.

Circa 15 maimute au murit, probabil din cauza insolatiei, dupa ce s-au luptat pentru acces la o sursa de apa in padurea din Joshi Baba, a declarat un padurar pentru mass-media indiana. Aceste lupte reprezinta un comportament "rar si ciudat pentru erbivore", a spus el.Potrivit presei locale, tigrii au parasit rezervatiile forestiere in care traiesc pentru a cauta apa in sate, provocand panica in randul locuitorilor.Temperaturile au ajuns saptamana trecuta la 50,3 grade Celsius in orasul Churu, in Rajasthan.Caldura a provocat, de asemenea, comportamente violente la oameni. In statul Jharkhand, un barbat a injunghiat sase persoane dupa ce a fost impiedicat sa umple cu apa mai multe butoaie dintr-un rezervor public, a informat presa sambata. Vineri, un barbat de 33 de ani a murit dupa o lupta similara in statul Tamil Nadu.In nordul tarii, in statul Uttar Pradesh, in plus fata de temperaturile foarte ridicate, s-au produs furtuni de nisip. Rafalele de vant extrem de puternice au distrus case si au doborat copaci, provocand moartea a 24 de persoane.Serviciile meteorologice au anuntat alte furtuni de nisip pentru urmatoarele doua zile in India. Anul trecut, in acelasi stat, mai multe furtuni de nisip au facut 150 de morti si numeroase pagube materiale.