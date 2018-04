Un hotel din India s-a prabusit dupa ce a fost izbit de o masina: Zece morti

Ziare.

com

Cladirea, situata langa o statie de autobuz aglomerata, s-a prabusit sambata noaptea. Echipe de politisti si pompieri au scos de sub daramaturi 10 de oameni in viata in operatiunile de salvare din timpul noptii.Insa doua femei si opt barbati, despre care se crede ca sunt personal si clienti, au murit. "Doi dintre raniti sunt in stare critica si au fost spitalizati", a declarat seful politiei din zona, Sanju Kamle, prin telefon de la locul incidentului, pentru dpa.Conform presei locale, cladirea s-a prabusit dupa ce o masina a izbit cladirea. Cladirea, veche de peste 60 de ani, se afla intr-o stare avansata de degradare, a spus Kamle.Operatiunile de salvare au fost incheiate si politia a stabilit ca nu mai sunt oameni prinsi sub daramaturi.In orasele indiene exista mai multe cladiri vechi si nesigure, construite cu materiale care nu corespund standardelor, si deseori sunt raportate prabusiri ale acestora.Cel putin 34 de persoane au murit dupa ce o cladire de apartamente s-a prabusit in metropola occidentala Mumbai in august 2017.Seful guvernului statului Madhya Pradesh, unde se afla orasul Indore, a anuntat duminica o compensatie de cate 200.000 de rupii (aproximativ 2.500 de euro) pentru familiile celor care si-au pierdut viata si 50.000 de rupii (625 euro) pentru cei raniti.