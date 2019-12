Val de frig in India: In New Delhi a fost cea mai friguroasa zi din ultimii 118 ani

Ziare.

Astfel, temperatura maxima inregistrata in prima zi a saptamanii a fost 9,4 grade Celsius, in timp ce nivelul de poluare a crescut, intreg orasul fiind invaluit intr-un nor de ceata groasa, relateaza BBC Recordul anterior a fost inregistrat in New Delhi pe 2 ianuarie 2013, cand mercurul din termometre nu a depasit 9,8 grade Celsius.In mai multe regiuni din nordul Indiei, temperaturile maxime au scazut cu 10 grade Celsius sub valorile normale.Minimele cuprinse intre 1 grad si 3 grade Celsius din ultimele zile i-au silit pe oamenii strazii sa ia cu asalt cele 200 de adaposturi de noapte din oras.BBC noteaza ca locuintele din unele dintre cele mai friguroase orase ale Indiei nu sunt prevazute cu sisteme centrale de incalzire si chiar si gecile groase de iarna sunt o imagine rara in aceasta tara.Milioane de oameni fara posibilitati folosesc sticle cu apa fierbinte si paturi groase pentru a se incalzi.Vremea rece le-a dat oamenilor peste cap si planurile de vacanta, mai mult de 450 de zboruri din si catre Delhi avand luni intarzieri din cauza vizibilitatii reduse, unele fiind chiar anulate.Ceata a afectat si traficul rutier, in timp ce calitatea aerului, care se inrautateste in mod obisnuit in timpul iernii, a atins nivelul sever.C.S.