Val de frig in India: S-a inregistrat cea mai scazuta temperatura de peste un secol

O ceata groasa a cuprins orasul luni, in conditiile in care temperatura maxima a scazut la 9,4 grade Celsius, iar poluarea a atins niveluri record.Inregistrarea temperaturilor a inceput la New Delhi in 1901, iar recordul anterior data din 2 ianuarie 2013, cand au fost inregistrate 9,8 grade Celsius, potrivit Departamentului de meteorologie.Cele circa 200 de adaposturi de noapte din Delhi au fost arhipline, in conditiile in care temperaturile minime s-au situat constant intre 1- 3 grade Celsius in ultimele zile.Spre deosebire de orasele europene si americane, unde majoritatea cladirilor sunt echipate cu incalzire centrala, casele din unele dintre orasele indiene unde se inregistreaza cele mai scazute temperaturi nu sunt pregatite pentru iernile reci.Cererea de incalzitoare creste inainte de lunile de iarna, cand retailerii incep sa ofere reduceri, insa milioanele de indieni saraci nu-si permit costul acestora, fiind nevoiti sa se bazeze pe metode traditionale de incalzire cum ar sticlele de apa calda si paturile groase.Jachetele groase de iarna sunt, de asemenea, o raritate in India, unde oamenii obisnuiesc sa iasa afara purtand un pulover gros si un sal.Vremea rece a bulversat si vacantele, in contextul in care 30 de trenuri si peste 450 de zboruri catre si dinspre Delhi au fost intarziate luni, din cauza vizibilitatii scazute. Mai multe zboruri au fost, de asemenea, anulate.Vizibilitatea slaba a afectat si traficul rutier din oras.Indicele privind calitatea aerului din New Delhi a depasit nivelul "sever" de 450 pe o scara cu un nivel maxim de 500.Valul de frig a lovit, de asemenea, zone vaste din statele nordice Uttar Pradesh, Haryana si Punjab, in multe locuri temperaturile maxime scazand sub 10 grade Celsius.