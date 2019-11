A erupt vulcanul Merapi. A aruncat cenusa pana la 1.000 de metri (Video)

Ziare.

Eruptia vulcanului s-a produs la ora locala 10:46 (3:46 GMT) si a durat 155 de secunde, a declarat intr-un comunicat Agus Wibowo, purtator de cuvant al Agentiei Nationale pentru Situatii de Urgenta (BNPB).Norul de materie vulcanica a fost purtat de vant in directie vestica si a raspandit un strat subtire de cenusa peste unele zone ale localitatii Banyubiru Dukun, aflata in apropierea muntelui, a precizat Wibowo."Suprafata aflata pe o raza de trei kilometri in jurul craterului ramane zona de excluziune. Locuitorii sunt sfatuiti sa ramana precauti din cauza riscurilor asociate cenusii vulcanice, a norilor fierbinti si a eruptiilor explozive", a adaugat Wibowo.Merapi este unul dintre cei circa 127 de vulcani activi care puncteaza arhipelagul indonezian.In luna octombrie, vulcanul Merapi din insula Java a erupt si a expulzat in atmosfera o coloana de cenusa pana la inaltimea de 3 kilometri. Autoritatile au instituit cod portocaliu de atentionare pentru aviatie.In ianuarie, Merapi a expulzat un rau de lava care s-a scurs pe pantele sale pe o distanta de aproape un kilometru si jumatate.In 2010, in urma unei eruptii puternice, 353 de persoane si-au pierdut viata, iar peste 350.000 au fost evacuate din zonele afectate.Vulcanul Merapi, cu o inaltime de 2.930 metri, este cel mai activ din Indonezia. Acesta se afla la circa 28 de kilometri nord de Yogyakarta, cu o populatie de 2,4 milioane de locuitori, iar mii de persoane traiesc pe pantele acestui munte.Merapi a erupt in mod regulat incepand din 1948.In 1930, o eruptie a acestui vulcan a lasat in urma 1.300 de morti.