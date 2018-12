Autoritatile din Indonezia ridica nivelul alertei pentru vulcanul Anak Krakatau. Exista riscul unor noi eruptii

Ziare.

Zborurile din jurul vulcanului au fost redirectionate, iar statutul vulcanului a fost crescut la o alerta ridicata, al doilea cel mai inalt nivel, scrie The Guardian."Exista pericolul unor noi eruptii. Oamenii aflati in apropierea vulcanului ar putea fi loviti de roci si cenusa groasa", a declarat Sutopo Purwo Nugroho, purtatorul de cuvant al agentiei de dezastre nationale.Oamenii sunt transportati din orasul Sumur de pe insula Java, cea care a fost lovita puternic de tsunami si a fost printre ultimele zone la care au ajuns echipajele de salvare.Aulia Arriani, care lucreaza pentru Crucea Rosie Indonezia, a informat ca locuitorii sunt transportati departe de zona de coasta din Sumur."Vulcanul face viata neplacuta. M-am intalnit astazi cu o femeie care a spus ca este ca si cum te-ar fi dat cineva cu ardei chilli la ochi", a declarat Arriani.Oamenii au fost avertizati sa stea la o distanta de cel putin 1 km de coasta in zonele afectate de tsunamiul de sambata care a lasat fara case peste 20.000 de persoane."Exista inca pericolul unei caderi de teren, chiar sub nivelul marii sau la nivelul marii", a declarat Rudy Sunendar, seful departamentului de geologie din Ministerul Energiei din Indonezia. "Nu stim exact pentru ca inca nu am mers pe teren. Avand in vedere interpretarile imaginilor din satelit, a existat o prabusire a unelor zone din muntele Anak Krakatau", a adaugat el.Miercuri, Salvatorii indonezieni intampinau dificultati din cauza unor ploi diluviene, in salvarea unor locuitori de pe insule si in a ajunge in sate izolate afectate."Ploi puternice au provocat revarsarea unui rau si exista inundatii in mai multe locuri", a declarat, intr-un mesaj postat pe Twitter, Sutopo Purwo Nugroho.Potrivit unor experti, catastrofa de sambata a avut loc in urma unei eruptii moderate, care a cauzat o scufundare submarina a unei parti a vulcanului si deplasarea unor vaste cantitati de apa.Anak s-a format in 1928, in caldera Krakatoa, a carui eruptie catastrofica a omorat 36.000 de oameni in 1883.