Bilantul cutremurului din insula indoneziana Lombok a ajuns la 91 de morti

#UPDATE There are around 200 Chinese tourists who are in good and stable conditions on the #Lombok Island in #Indonesia; an evacuation from the island is underway, according to the Chinese Consulate-General in Denpasar pic.twitter.com/Wdl16c4Mz5 - CGTN (@CGTNOfficial) August 6, 2018

2nd EARTHQUAKE IN INDONESIA: Powerful magnitude 7 earthquake on Sunday struck the #Indonesian island of #Lombok, killing at least 32people & triggering #Tsunami warning. The tremor came just a week after another #quake killed 17 people on the island #earthquake #bali #Indonesia pic.twitter.com/wkIJsaAT77 - Nelson Toro (@Nelsonpuntocom) August 5, 2018

Seismul, care a avariat de asemenea mii de cladiri, conform unui purtator de cuvant al agentiei indoneziene de gestionare a dezastrelor, a fost resimtit si in insula vecina Bali, scrie BBC Un bilant anterior al cutremurului de duminica releva un numar de 37 de morti si zeci de raniti.Seismul, care a avut epicentrul la o adancime de 10 kilometri, a fost urmat de circa 20 de replici, dintre care una cu magnitudinea de 5,4. Autoritatile au lansat imediat dupa miscarea telurica o alerta de tsunami, care a fost apoi anulata.In anul 2004, un tsunami cauzat de un cutremur cu magnitudinea de 9,3 grade in largul insulei Sumatra (vestul Indoneziei) a provocat 220.000 de morti in tarile riverane la Oceanul Indian, dintre care 168.000 in Indonezia.