Bilantul tsunamiului din Indonezia a crescut la 281 de morti. Expertii se asteapta la alt val nimicitor

Ziare.

com

"Numarul victimelor va continua sa creasca, la fel si pagubele", a declarat purtatorul de cuvant al agentiei, Sutopo Purwo Nugroho, precizand ca 57 de persoane sunt date disparute, citat de dpa si AFP.Precedentul bilant indica 222 de morti.Sute de cladiri au fost distruse de tsunamiul, care a afectat coastele meridionale din Sumatra si extremitatea occidentala a insulei Java, sambata, in jurul orei locale 21:30 (14:30 GMT) . Valul s-a starnit dupa eruptia unui vulcan cunoscut sub numele de "copil" al legendarului Krakatoa, Anak Krakatoa.Potrivit autoritatilor, tsunamiul probabil a fost declansat de o maree inalta din cauza fenomenului de Luna Noua, conjugata cu o alunecare de teren submarina provocata de eruptia lui Anak Krakatoa, mica insula vulcanica din stramtoarea Sunda care separa Java si Sumatra.Echipe dotate cu excavatoare si alte echipamente grele incercau luni sa degajeze daramaturile in cautarea supravietuitorilor.Expertii au avertizat impotriva riscului producerii unor noi valuri ucigase din cauza activitatii vulcanice, in timp ce autoritatile considera ca bilantul s-ar putea inrautati.