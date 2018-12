Ce masuri ia Indonezia dupa tsunamiul devastator, astfel ca oamenii sa nu mai fie luati prin surprindere

Ziare.

com

Decizia autoritatilor vine dupa ce cel putin 429 de persoane au murit in urma unui val tsunami produs duminica , in urma eruptiei Vulcanului Anak Krakatoa.Noul mecanism va fi capabil sa detecteze inaltimea valurilor, lucru care este esential in cazul tsunamiurilor provocate de alunecarile de teren subacvatice.Actualul mecanism nu a reusit sa prevada valul tsunami deoarece este programat sa detecteze doar cutremure, nu si alunecari de teren sau eruptii vulcanice.