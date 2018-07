Cutremur de 6,4 grade in Indonezeia, in apropiere de Bali. Cel putin 10 persoane au murit

Dampak gempa 6.4 SR di 28 km barat laut Lombok Timur kedalaman 10 km pada 29/7/2018 pukul 05.47 WIB, beberapa bangunan dan rumah mengalami kerusakan di Sambelia Lombok Timur. BPBD masih melakukan pendataan. pic.twitter.com/NaaDmgrr43 - Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) July 28, 2018

Cutremurul s-a produs cu putn timp inaintea orei locale 7:00 si a afectat in principal insula turistica Lombok, situata la aproximativ 40 de kilonetri distanta de Bali.Mai multe cladiri au fost afectate, iar la spital au ajuns numeroase persoane ranite, conform oficialilor locali, citati de BBC."Oamenii s-au adunat pe strazi si in zone deschise pentru a se proteja in cazul prabusirii cladirilor", a scris pe Twitter Sutopo Purwo Nugroho, purtator de cuvant al agentiei pentru situatii de urgenta.