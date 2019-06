Cutremur de 7,3 grade in Indonezia

Ziare.

com

Seismul a avut loc la o adancime de 208 kilometri, in mare, la sud de Insula Ambon, la ora locala 11:53 (5:53, ora Romaniei), relateaza AFP.Centrul de Alerta de Tsunami la Pacific nu a emis vreo alerta dupa cutremur, de mare adancime.Cu putin timp inainte, un cutremur de magnitudinea 6,1 a avut loc in Papua Noua Guinee, in estul arhipelagului indonezian. Epicentrul acestui seism, localizat la o adancime de 21 de kilometri, s-a situat la 240 de kilometri vest de orasul Abepura, potrivit USGS.Imediat dupa cele doua cutremure nu existau informatii despre victime sau pagube.Indonezia, un arhipelag de 17.000 de insule si insulite, care s-a format prin convergenta a trei mari placi tectonice - indo-pacifica, australiana si eurasiatica - se afla pe Centura de Foc a Pacificului, o zona cu o puternica activitate seismica.Anul trecut, un cutremur de magnitudinea 7,5, urmat de un tsunami, la Palu, pe Insula Sulawesi, s-a soldat cu peste 2.200 de morti si mii de persoane date disparute.